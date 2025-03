Romadailynews.it - Cina: team realizza prima comunicazione al mondo quantisticamente protetta su 10.000 km

Uninternazionale guidato da scienziati cinesi hato unaa livello quantistico su oltre 12.900 chilometri trae Sudafrica. Utilizzando il micro-nano satellite Jinan-1 e stazioni a terra compatte, questa nuova scoperta nella tecnologia quantistica dimostra il potenziale di unaa livello quantistico su scala globale. Per lavolta a livello internazionale, ilguidato dall’Universita’ cinese di scienza e tecnologia ha permesso la distribuzione a chiave quantistica (QKD) in tempo reale tra il satellite e le stazioni terrestri miniaturizzate, tra cui una a Stellenbosch, in Sudafrica. Sfruttando questo risultato ingegneristico, gli scienziati cinesi, in collaborazione con gli omologhi dell’Universita’ di Stellenbosch, hanno dimostrato con successo laa maggior distanza a prova di hacker tra gli emisferi finorata.