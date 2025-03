Romadailynews.it - Cina: scopriamo primo centro sottomarino commerciale di calcolo smart al mondo

I centri diintelligente, spesso soprannominati “fabbriche di cervelli di IA”, forniscono la spina dorsale per l’addestramento e il funzionamento di modelli di IA su larga scala. Ildatidi Hainan rappresenta una fusione tra “potenza oceanica” e “potenza digitale”. Cliccate per vedere questa innovazione “verde, a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6010455/6010455/2025-03-20/-di--al-Agenzia Xinhua