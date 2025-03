Romadailynews.it - Cina: pubblica norme per risoluzione controversie su PI legate all’estero

Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato che svela una serie disulladellein materia di proprieta’ intellettuale (PI). Lechiariscono che i dipartimenti governativi competenti devono rafforzare i servizi di richiesta di informazioni e di allerta sulla proprieta’ intellettuale, offrendo orientamento e assistenza per la protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale a individui e organizzazioni. Composte da 18 articoli, lesottolineano il ruolo delle imprese, invitandole a migliorare la loro consapevolezza dello stato di diritto e a intensificare gli sforzi per costruire un pool di talenti in materia. Inoltre, i dipartimenti governativi competenti sono tenuti a fornire formazione alle imprese nelle aree chiave dellein materia di proprieta’ intellettuale, condividendo esperienze e pratiche attraverso casi di studio tipici.