Cina: Pechino ospitera' a fine marzo Zhongguancun Forum 2025

Il(ZGCsi terra’ adal 27 al 31, con un focus sui settori all’avanguardia, dai modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni alla tecnologia quantistica, ha dichiarato oggi un funzionario del ministero della Scienza e della Tecnologia. Lin Xin, vice ministro della Scienza e della Tecnologia, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa. A tema “Nuove forze produttive di qualita’ e cooperazione tecnologica globale”, la conferenza annuale deldi quest’anno comprende cinque sezioni principali, tra cui riunioni e commercio di tecnologie. L’evento fornira’ nuove idee e spunti per lo sviluppo innovativo globale nei modelli di IA di grandi dimensioni, nell’intelligenza incarnata, nella tecnologia quantistica, nella biomedi, nel 6G, nelle interfacce cervello-computer e in altre aree di frontiera in 128 eventi, ha dichiarato Lin.