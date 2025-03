Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita Beijing Fashion Week A/W2025

Uno stilista (al centro) saluta il pubblico con i modelli durante laA/, capitale della, ieri 19 marzo 2025. L’evento ha preso il via ieri e durera’ fino al 24 marzo. Una modella presenta una creazione durante laA/, capitale della, ieri 19 marzo 2025. L’evento ha preso il via ieri e durera’ fino al 24 marzo. Una modella presenta una creazione durante laA/, capitale della, ieri 19 marzo 2025. L’evento ha preso il via ieri e durera’ fino al 24 marzo. Agenzia Xinhua