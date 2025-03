Liberoquotidiano.it - Cinà, oro d'Italia: a 17 anni debutta e incenerisce il numero 67. Il punto che fa impazzire il mondo | Video

Anche se non c'è Jk Sinner, l'del tennis trova il modo di riscrivere la propria storia e lo fa a Masters 100 di Miami. Già, perché il 17enne Federico, figlio di Francesco, storico coach di Roberta Vinci, ha sbalordito tutti e nel debutto assoluto in un torneo ATP ha battuto in due set il67 al, cioè l'argentino Francisco Comesana (7-6; 7-6) e si è qualificato al turno successivo. Il palermitano, entrato nel tabellone grazie alla wild card, è virtualmente soltanto il n.369 del ranking. Al secondo turno, ora, lo aspetta una montagna da scalare: il bulgaro Grigor Dmitrov, registrato nel ranking ATP alla casella15. Con questo successonon è riuscito a stabilire il record del più giovane ad aver vinto un match in un 1000, ma ci è andato vicino, impiegando solo 3 mesi in più (17e 11 mesi) di Sinner (17, 8 mesi), autentico fenomeno anche in questo.