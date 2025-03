Romadailynews.it - Cina: IMC semi-invasiva aiuta pazienti con problemi di linguaggio a “parlare” cinese

Leggi su Romadailynews.it

Un gruppo di ricercasull’interfaccia cervello-macchina (IMC)ha completato con successo diversi casi di impianto di IMC corticale completa, consentendo a un paziente afasico di produrre parole cinesi e aparalizzati di controllare computer e bracci robotici. Secondo una conferenza stampa organizzata oggi dall’Istitutoper la ricerca sul cervello di Pechino (CIBR) e dalla NeuCyber NeuroTech (Beijing) Co., Ltd., le prove cliniche della prima coorte dia cui e’ stato impiantato il sistema hanno dimostrato che oltre il 98% dei canali dell’IMC rimane funzionale dopo l’intervento. Il sistema IMC NeuCyber Matrix, un’innovazione congiunta del CIBR e della NeuCyber, e’ un sistema IMC wireless dotato di un microelettrodo sottile e flessibile in pellicola nano-fabbricata.