Cina: Heilongjiang, agricoltura primaverile in pieno svolgimento

Membri del personale eseguono la manutenzione del sistema intelligente di trapianto autonomo presso la Youyi Farm Co., Ltd., sotto il controllo del Beidahuang Group nella citta’ di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello, ieri 19 marzo 2025. All’inizio della primavera le attivita’ agricole sono inin tutta la provincia, la piu’ grande che produce cereali in. ( Degli agricoltori posizionano i vassoi per le piantine e li coprono di terriccio in una serra della Youyi Farm Co., Ltd., sotto il controllo del Beidahuang Group nella citta’ di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello, ieri 19 marzo 2025. All’inizio della primavera le attivita’ agricole sono inin tutta la provincia, la piu’ grande che produce cereali in