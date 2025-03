Romadailynews.it - Cina: fuochi d’artificio di Liuyang illuminano l’Italia

Leggi su Romadailynews.it

Nuvole colorate di buon auspicio, pioggia di meteoriti blu. Migliaia dida sogno vengono prodotti nella citta’ di, nella provincia centrale cinese dello Hunan.no 34enne Gabriele Gianluca Comiotto, una celebrita’ su Internet, ha giocato molto con iin Italia durante la sua infanzia. Tuttavia, prima di venire qui conosceva a malapena la citta’ die la storia dei. “Ora, quando vedo iin tutto il mondo, posso davvero capire quante persone inlavorano duramente per far si’ che questo accada per tutto il globo”, ha dichiarato Comiotto dopo aver visitato i luoghi dei. Salvatore Russo, direttore generale dell’azienda italiana diPiromagia S.