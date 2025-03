Romadailynews.it - Cina: equipaggio Shenzhou-19 pronto per terza attivita’ extraveicolare

Leggi su Romadailynews.it

I membri dell’del-19 a bordo della stazione spaziale cinese condurranno la loro(EVA) nei prossimi giorni, ha annunciato oggi la China Manned Space Agency (CMSA). Da quando hanno completato la loro seconda passeggiata spaziale il 21 gennaio di quest’anno, i membri dell’hanno intrapreso una serie di, tra cui l’addestramento per il rendezvous e l’attracco, la conduzione di esercitazioni di emergenza a pressione a livello di sistema e l’esecuzione di esperimenti e test nei campi delle scienze della vita spaziale e della ricerca umana, della fisica della microgravita’ e delle nuove tecnologie spaziali. Secondo la CMSA, l’ha anche effettuato i preparativi per laEVA. L’agenzia ha confermato che la stazione spaziale funziona senza problemi e che i tre membri dell’sono in buona salute.