Cina | droga giustiziati 4 canadesi

4.25 Quattro cittadinisono statiinnelle ultime settimane, secondo quanto ha annunciato il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly,precisando che Pechino ha ignorato le richieste di clemenza di Ottawa. "Condanniamo fermamente le esecuzioni di cittadiniin",ha detto Joly ai giornalisti.Il ministro ha affermato di non poter discutere i dettagli del caso per volere delle famiglie coinvolte. Pechino ha difeso le esecuzioni:"I reati legati allasono crimini gravi,dannosi per la società".