Cinà-Dimitrov, ATP Miami: programma, orario, tv, streaming

Federicoaffronterà Grigoral secondo turno del Masters 1000 di: dopo aver trionfato al debutto in un torneo di questo livello battendo l’argentino Francesco Comesana in due set finiti al tie-break, il 17enne tornerà in campo sul cemento statunitense per fronteggiare il temibilissimo bulgaro, numero 14 del seeding ma un po’ in crisi di risultati nell’ultimo periodo. Il palermitano ha stupito l’universo del tennis mondiale, ma vuole continuare a sognare in Florida e non si pone limiti.L’appuntamento è per venerdì 21 marzo: sarà il primo incontro sul Butch Buchholz, con inizio alle ore 16.00. Sarà dunque il nostro portacolori ad aprire ildi giornata su quello che è il terzo campo in ordine di importanza in questa location. Ricordiamo che l’azzurro si è issato al 370mo posto virtuale del ranking ATP ed è ancora minorenne (spegnerà le candeline il prossimo 30 marzo), mentre il bulgaro è scivolato virtualmente alla 22ma posizione della graduatoria internazionale.