Ciclista travolto e ucciso da un’auto

San Cesario (Modena), 20 marzo 2025 – Tragedia della strada oggi nel primo pomeriggio a San Cesario. A perdere la vita è stato Graziano Barbieri, 86enne pensionato con la passione per la bicicletta. L’anziana vittima era residente nel comune di Castelfranco Emilia. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente – la dinamica è infatti ancora al vaglio della polizia locale di San Cesario, intervenuta in via della Liberazione assieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118 – Graziano Barbieri è stato investito da un’utilitaria mentre si trovava proprio in sella alla sua amatissima bicicletta, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore. Gli occupanti dell’auto che si è scontrata con il velocipede si sono fermati per prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme. L’automobilista e gli altri occupanti sono poi stati interrogati dagli inquirenti, per cercare appunto di ricostruire l’esatta dinamica del incidente.