Ciclismo, in Toscana scatta domenica la stagione di esordienti e allievi

Firenze, 20 marzo 2025 - E’ il momento neltoscano della ripresa dell’attività giovanile con le categorie(apertura23 marzo) quindi con la primadi aprile toccherà anche i giovanissimi al fine di completare il programma. I primi impegni stagionali per(13-14 anni) e(15-16 anni) sono in programma a Monte San Quirico alle porte di Lucca, con la 74^ Coppa Giuseppe Cei-55^ Coppa Francesco Tomei, classica prestigiosa per, e con la 4^ Coppa Guinigi per1° e 2° anno. I Campionati Toscani per le due categorie sono previsti il 29 giugno a Pieve a Fosciana in provincia di Lucca organizzati dalla USD Montecarlo. I due campionati italiani invece in Friuli Venezia Giulia,6 luglio.: Si guarda con interesse soprattutto a quelli del secondo anno già brillanti protagonisti nel 2024 per le vittorie ed i piazzamenti conquistati ad iniziare dal campione regionale Mattia Iacopi e dal gemello Niccolò.