Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Giacomo Ballabio vince a Taiwan: "La soddisfazione più grande»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Delle nove vittorie fin qui ottenute quella diè sicuramente la più prestigiosa per(foto). Nella piccola nazione insulare dell’Asia Orientale, il brianzolo di Giussano ha colto la vittoria più importante della sua carriera battendo i professionisti nella terza tappa del Tour de, la Baozhong Yimin Temple Xinpu-Shigang Visitor Center di 154 chilometri.allo sprint ha regolato Lorenzo Quartucci e l’australiano Dylan Hopkins: "Ero contento anche dopo molte ore dal mio trionfo - ha commentato-. Sono felicissimo per aver vinto la gara più importante della mia vita. Sono contento per le emozioni e le sensazioni che ho provato: è un successo che conta, perché ilè una prova di classe 2.1 che vuol dire riservata ai professionisti. Non è mai semplice battere squadre più forti e di un livello superiore alla mia e portarla a casa è stata una sensazione incredibile".