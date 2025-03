Sport.quotidiano.net - Ciclismo, a Bagnolo di Montemurlo il Campionato Toscano juniores

di,20 marzo 2025 - Assegnato ilRegionale per la categoriaper la stagione 2025. La scelta è caduta sul Cycling Team Seanese, la società di Seano presieduta da Marco Fuochi, e la gara si svolgerà domenica 25 maggio adigrazie al Comitato locale che ha in Riccardo Corsi il suo principale animatore. Ada oltre 50 anni si svolge la gara e l’assegnazione delè un premio meritato alla passione, all’impegno ed alle capacità degli sportivi locali. Tra qualche settimana sarà scelto il percorso, che avrà probabilmente nella breve ma impegnativa salita della Rocca, il punto cruciale e di maggiore interesse dal punto di vista tecnico. Ricordiamo che il campionein carica è l’aretino Riccardo Del Cucina che corre neglianche in questa stagione, con la maglia dello Stabbia Casano.