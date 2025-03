Anteprima24.it - Christian Bergano presenta il suo libro “Un’ora” con gli studenti del Liceo Pizzi di Capua

Tempo di lettura: 2 minutiSaràBergamo, autore di “” (Rizzoli), che sabato 22 marzo alle ore 16:30, al Circolo dei lettori die Mater bistrot – Cose d’Interni Libri, incontrerà glidel Progetto Biblioteca delSalvatoredi, nell’ambito degli incontri con le scuole diil Luogo della Lingua festival.L’appuntamento, aperto anche alla cittadinanza, rientra anche tra le attività del laboratorio di giornalismo cheil luogo della lingua cura per glidelche quest’anno saranno parte integrante dell’ufficio comunicazione e redazione della ventesima edizione del festival.Bergamo ci regala nel suo romanzo un’inedita storia di quasi amore, di due vite che si incontrano di rado, come le lancette di un orologio, e che, in un mondo che corre veloce, trovano uno strano modo per non perdersi mai.