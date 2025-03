Ilrestodelcarlino.it - Choc a Osimo, è morto l'imprenditore Massimiliano Trozzi

, 20 marzo 2025 – E' stato trovatonella sua azienda, 44 anni, titolare della Fraber di San Biagio di, storico negozio di pelletteria, presidente del Camerano Calcio.è stato rinvenuto esanime nel magazzino dell’azienda di San Biagio. A trovarlo la madre e il padre. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri, per accertare la morte naturale. Sottotutta la comunità di San Biagio e Camerano, città cui era legato per le origini e appunto per l’impegno calcistico.era stato infatti impegnato in passato anche nel settore del calcio a 5, come dirigente oltre che sponsor di altre società, come il Tre Colli Montesicuro e la Bftm Numana Cameranese. L’lascia due figli.