Chiesa del SS Crocifisso domenica la presentazione dei restauri

Nel corso di una cerimonia23 marzo alle 15,45 alladel SS.di Santa Sofia saranno inaugurati idell’ancona d’altare e delle opere ornamentali interne. Lo scorso novembre è stato completato il restauro delle parti ornamentali che sono all’interno dell’oratorio del S.S.o del Gonfalone (in origine un hospitale per pellegrini) anche fin dalla metà del XV secolo e poi ospedale. L’edificio si affaccia sulla centrale piazza Matteotti e porta in sé più di 500 anni di fede, di cultura e di storia. La struttura ha subito varie ristrutturazioni, l’ultima delle quali è quella operata dopo le varie lesioni causate dal terremoto del 1918. In questa-oratorio si venera tuttora unligneo del XV secolo, una bellissima Deposizione opera del pittore fiorentino Giuseppe Bezzuoli (1784-1855) esponente di punta della pittura romantica, oltre ai pregevoli dipinti del soffitto dell’artista santasofiese Innocente ‘Cencino’ Biserni.