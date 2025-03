Lanazione.it - Chiavi bulgare per svuotare le case, in due bloccati dalla Squadra mobile

La Spezia, 20 marzo 2025 – Per giorni sono stati l’incubo delle abitazioni di Migliarina, Canaletto e Fossitermi, aperte con estrema facilità grazie a una ’chiave bulgara’, attrezzo utilizzato per riprodurre in tempi rapidi leoriginali delle porte e aprirsi così la ’strada’ verso il bottino senza la necessità di scassinare serrature. Sono stati beccatiPolizia proprio mentre erano in procinto di lasciare la città. Protagonista, una coppia di trasfertisti georgiani di 51 e 35 anni, entrambi con precedenti specifici, sottoposti a fermo e condotti a Villa Andreino in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. A dare il via alle indagini dellaguidata da Alessandro Pescara Di Diana, le denunce di furto presentata in rapida successione da diversi cittadini. La consultazione delle immagini video registrate dalle telecamere in corrispondenza delle abitazioni violate, ha permesso di risalire alla coppia, ripresa nitidamente più volte mentre si allontanava furtivamente dai luoghi di consumazione dei reati.