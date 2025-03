Chiara Poggi famiglia parte offesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.35 I genitori e il fratello disi sono costituiti "in questo nuovo procedimento" come "persone offese dal reato, nella convinzione che la precisa conoscenza di tutti i dati probatori emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna di Alberto Stasi possa risultare decisiva per una definizione della posizione di Sempio". Lo scrivono i legali delladella studentessa uccisa a Garlasco 18 anni fa.La decisione dopo la riapertura delle indagini per far far luce sul Dna trovato sotto le unghie di