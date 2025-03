Notizieaudaci.it - Chi l’ha visto, il 24enne Gustavo ritrovato in diretta tv: la madre in lacrime

Leggi su Notizieaudaci.it

Commozione ed emozione per un lieto epilogo durante la puntata di mercoledì 19 marzo di Chi. In apertura di puntata la mamma, Nilda, delvenezuelanoaveva lanciato un appello per la scomparsa del figlio autistico che era in gita con loro a Roma.era in gita a Roma, si è allontanato improvvisamente“Si erano recati al centro di Roma, poi ad un certo punto ha iniziato a correre ed è scomparso” – ha spiegato Federica Sciarelli precisando che non si hanno notizie di lui dalle 14:00 del giorno prima. La donna e la figlia sono stati accompagnati agli studi di Chida un tassista. “Si è tolto il giubbotto e il cellulare ed ha iniziato a camminare velocemente” – ha detto la. “Sono molto preoccupata. Sto chiedendo l’aiuto di tutti gli italiani.