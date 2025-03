Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: continuano le indagini sul caso Andrea Prospero

Una nuova puntata di Chi? è andata in onda nellata di mercoledì 19 marzo. In studio Federica Sciarelli, che ha affrontato alcuni casi di cronaca ancora da chiarire, come quello die Pna Paganelli.Ildie le chat sospetteNel corso della puntata andata in onda da Chi? nellata di mercoledì 19 marzo, Federica Sciarelli si è concentrata suldi, ragazzo 19enne trovato senza vita nella casa in affitto a Perugia, città in cui studiava all’università.si è tolto la vita in video ingerendo una serie di farmaci: informazioni che hanno portato leall’arresto di un ragazzo di 18 anni per istigazione al suicidio. Un persona che, per molto tempo, sembrerebbe stato in contatto convia chat e che avrebbe incitato il ragazzo a prendere i farmaci comprati illegalmente via internet senza poi chiamare i soccorsi.