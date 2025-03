Ilnapolista.it - Chi ha visto Ibrahimovic? Il “boss” del Milan è diventato un latitante

si sta diradando. Come se i media soffiassero via una nebbiolina che ao peraltro è ormai solo un cliché, e al sole restasse il. Impalato. Un club denudato dall’ingombranza dell'”operating partner”, ma più che altro “senior advisor” di RedBird. Le etichette pompose, radenti il ridicolo, a volte c’azzeccano: trasmettono una volatilità gassosa un tempo inimmaginabile. C’era il presidente, c’era il diesse. Scrivanie, campo. Zlatans’è perso in una terra di mezzo, friabile, incerta come la scena finale dei Soprano: quel nero d’improvviso. E adesso? Come è finita?Perché Ibra non c’è, risulta così assente dalle ultime cronache rossonere che persino la Gazzetta dello Sport l’altro giorno gli ha dedicato una pagina: “Che fine ha fatto?”. Mancava giusto la foto con appello, da affiggere ai tetrapack del latte come si faceva per i bambini scomparsi quando non avevano inventato l’internet.