Chi ha inventato l’ora legale e perché

Gli italiani, ma anche quasi tutti i cittadini dei Paesi europei, di gran parte degli Stati Uniti e del Canada e di altre zone in tutto il mondo si preparano a spostare le lancette dell’orologio. Come di consueto, infatti, a fine marzo tornerà. Alle 2 di notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo si andrà un’ora avanti. Si rimarrà così fino a fine ottobre, quando torneràsolare. Ma chi è stato a inventare questo cambio d’orario e com’è nata l’idea?è un’idea di Benjamin FranklinUn ritratto di Benjamin Franklin (Getty Images).È stato per primo il politico Benjamin Franklin, nel ‘700, ad avanzare la proposta riguardo l’adozione del. Si tratta di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, grande appassionato di scienza. Nel 1784 è stato lui a scrivere il saggio Un progetto economico per diminuire il costo della luce, che è stato poi pubblicato nel Journal de Paris.