Cultweb.it - Chi era Sh?k? Asahara, guru della setta responsabile del mortale attentato alla metro di Tokyo del ’95

Sh?k?, nato Chizuo Matsumoto nel 1955, fu il fondatore e leaderapocalittica Aum Shinrikyo,dell’attacco con gas sarinpolitana didel 20 marzo 1995. Cresciuto in una famiglia numerosa e umile e con problemi di vista sin dnascita,, che fu un bullo durante gli anni giovanili, studiò medicina orientale e si avvicinò al misticismo negli anni ’80, combinando elementi di buddismo, induismo ed esoterismo in una dottrina che prometteva l’illuminazione spirituale e la salvezza dai presunti cataclismi imminenti.Aum Shinrikyo, fondata nel 1984, attrasse migliaia di seguaci, inclusi scienziati e accademici. La, i cui ideali erano un miscuglio di diverse religioni, si presentava inizialmente come un gruppo spirituale, ma col tempo divenne sempre più militarizzata, con lo sviluppo di armi chimiche e biologiche nei suoi laboratori.