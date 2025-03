Cultweb.it - Chi era Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio nel 1994

Il nome diè tristemente legato a uno dei casi più controversi della storia del giornalismo investigativo italiano.il 20 marzoinsieme al suo operatore Miran Hrovatin, lastava conducendo un’inchiesta su un presunto traffico illecito di armi e rifiuti tossici tra Italia e Somalia. A distanza di anni, però, il caso rimane avvolto da ombre e interrogativi irrisolti. Ma come è arrivataad essere un obiettivo da eliminare? La risposta è da trovare nel suo percorso professionale.Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere all’Università La Sapienza, con una specializzazione in arabo, inizia a collaborare presto con diverse testate giornalistiche, tra cui Rai 3. Nel corso della sua carriera, si occupa prevalentemente di reportage internazionali, con un’attenzione ai conflitti e alle crisi politiche.