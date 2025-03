Notizie.com - Chi era Guo Jiaxuan, il giovane calciatore cinese morto dopo un incidente in campo: “Vogliamo verità e giustizia”

Un mese fa aveva subito un gravissimo trauma cranico subito nel corso di un allenamento in Spagna: non ce l’ha fatta Guo.Chi era Guo, ilundi gioco: “” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIlun giorno prima del suo 19esimo compleanno. Guo era finito in coma il mese scorso a seguito di undi gioco durante una partita di allenamento tra l’Under 20 di Pechino e gli spagnoli della Rc Alcobendas a Madrid. In Spagna i medici lo avevano dichiarato cerebralmente. Era quindi stato trasferito in Cina, nella capitale Pechino, per proseguire le cure.Stando a quanto riportato dall’Agi, che ha citato media locali, Guo èal Beijing Tiantan Hospitall’inesorabile deterioramento delle sue condizioni.