Chi è Myriam la misteriosa fidanzata di Maccio Capatonda

Ladi, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, alla quale il comico è legato da otto anni.L’artista sarà ospite stasera della nuova puntata di Splendida Cornice , in onda stasera dalle 21:30 su Raitre dove presenterà la serie Sconfort Zone, disponibile da oggi su Prime Video. Sempre molto riservato sulla vita privata, Marcello Macchia (vero nome di, ndr) è arrivato sulle prime pagine dei giornali gossip per la storia con Elisabetta Canalis nell’estate del 2013. Il comico e l’ex velina hanno fatto coppia per tre mesi: successivamente la showgirl incontrava Brian Perri, chirurgo statunitense che la rendeva madre di Skyler Eva.Chi è ladi?Alla celebre exha dedicato un capitolo della sua fatica letteraria, “Libro”, dove svela un aneddoto legato alla relazione con la Canalis: “Devi firmare un contratto se vuoi continuare a interagire con Eli’, mi disse un tizio vestito da Lele Mora.