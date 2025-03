Iodonna.it - Chi è l'ex nuotatrice sudafricana, prima presidente donna in 131 anni di storia del Comitato olimpico internazionale

Non è difficile crederle: «Non me lo sarei immaginata nemmeno nei miei sogni di bambina africana», queste le prime parole di Kristy Coventry quando il risultato è stato chiaro. L’exdello Zimbabwe 41, due ori olimpici e tre mondiali nel dorso, ministro della gioventù e dello sport ad Harare, è lain 131didel. Laè anche il primoafricano. La sessione storica 144 del Cio si è svolta nel resort di Costa Navarino, in Grecia. «Sono perfettamente consapevole del modello che rappresento: spero di essere d’ispirazione per molte ragazze in tutto il mondo», ha aggiunto. Marika Lyszczyk rivoluziona il baseball: è lain una squadra di soli uomini X Leggi anche › L’arbitra Sapir Berman e la manager Francesca Montini al Milan: due simboli di cambiamento nel calcio? Kirsty Coventry, nuovodel CioSi rompe così uno dei più solidi soffitti di cristallo del mondo contemporaneo.