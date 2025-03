Fanpage.it - Chi è la Vespa velutina: quanto è pericoloso il temibile calabrone asiatico?

è una specie aliena invasiva arrivata in Europa dall'Asia una ventina di anni fa. Tra le sua caratteristiche principali ci sono le zampe di colore giallo, per questa è conosciuta anche come "dalle zampe gialle". È una vorace predatrice di insetti e la sua presenza e la sua rapida diffusione, anche qui Italia, rappresentano una minaccia concreta per l'apicoltura e la biodiversità.