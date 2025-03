Quotidiano.net - Chi è Kirsty Coventry, la prima donna presidente nella storia del Cio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 marzo 2025 –è la nuovadel Comitato Internazionale Olimpico: è lae laafricana a ricoprire la carica. Ma non è finita qui. La sua è stata anche una vittoria schiacciante, sbaragliando la concorrenza già dal primo turno di voto e superando subito il quorum fissato a 49 preferenze. La vittoria diLa votazione si è svolta in un ambiente degno di una scena del pluripremiato film ‘il Conclave’, con una ristretta élite elettorale, la richiesta di mantenere un’estrema riservatezza e una riunione rigorosamente a porte chiuse. Ai votanti è stato persino indicato di non portare con sé il cellulare. Il tutto tra le mura di un lussuosissimo resort che si affaccia su una spiaggia greca. Per quanto riguarda i votanti, questi compongono un gruppo eclettico che comprende non solo leader sportivi, ma anche reali, magnati dell'industria e persino star di Hollywood.