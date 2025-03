Dilei.it - Chi è Kirsty Coventry, la prima donna presidente del Comitato Olimpico Internazionale

Leggi su Dilei.it

era già unadei record, ma stavolta ne ha superato uno quasi impensabile. Il 20 marzo 2025 è stata elettadel, diventando così lae lapersona di origine africana a ricoprire questa prestigiosa carica in ben 131 anni di storia. Laha un lungo passato che la lega ai Giochi Olimpici e questa elezione è il perfetto coronamento di una carriera ricca di grandi successi., una stella del nuoto mondialeClasse 1983,è nata ad Harare in Zimbabwe, Stato dell’Africa meridionale ed ex colonia britannica. Laureata in Scienze Umane in Gestione Alberghiera e della Ristorazione con specializzazione in Economia presso l’Università di Auburn, negli Stati Uniti d’America, il nuoto è sempre stato centrale nella vita dell’atleta.