Chi è Kirsty Coventry dal nuoto alla politica | è la prima donna e la prima africana eletta presidente del Cio

è la nuovadel Comitato Olimpico Internazionale (Cio). La 41enne ex nuotatrice dello Zimbabwe è laa sedere al vertice dello sport mondiale. Il suo nome è noto agli appassionati di sport non tanto per il suo ruolo di ministra dello Sport nel suo Paese, quanto per i suoi tantissimi successi neltra Olimpiadi e mondiali.Accreditata del supporto deluscente Thomas Bach,ha sbaragliato a sorpresa i sei concorrenti già dal primo turno di voto dell’Assemblea Cio in corso a Costa Navarino, in Grecia, superando subito il quorum necessario di 49 preferenze. “Sono particolarmente orgogliosa di essere ladel Cio, e la. Oggi è stato rotto un tetto di cristallo”, ha affermato commentando il risultato.