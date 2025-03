Lettera43.it - Chi è in pole per la comunicazione di Ferrari

Leggi su Lettera43.it

Il posto è molto ambito, e i cacciatori di teste sono al lavoro per trovare il profilo giusto per il cambio della guardia nelladella. Dopo il passaggio di Francesca Montini alla guida del Milan al posto di Pier Donato Vercellone, la casa di Maranello sta cercando il nuovo responsabile.Benedetto Vigna (Imagoeconomica).E, secondo le indiscrezioni, inposition ci sarebbe un underdog del mestiere, Silvia Berzoni, fino a pochi giorni fa caporedattrice della tivù di Class editori, professionista molto stimata dall’ad diBenedetto Vigna. La sua candidatura è stata accolta dai carguys di Maranello con un certo stupore: molti infatti si aspettano che in quella posizione debba andare un esperto di automotive e Formula 1. Peraltro Berzoni ha dalla sua una specializzazione in esteri e una lunga permanenza a New York come corrispondente di finanza per Class CnbcSilvia Berzoni (Imagoeconomica).