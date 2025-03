Metropolitanmagazine.it - Chi è Giulio Wilson, la storia, carriera e vita privata del cantante

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nato a Firenze il 16 maggio 1983,è molto riservato riguardo alla sua. Tuttavia è noto che ha una moglie e due figli.Inoltre, si sa che ha fondato la società “Dalle Nostre Mani snc” con il suo compagno di asilo nido Lapo Tardelli, che si occupa della produzione di vini biologici provenienti da antiche varietà autoctone toscane. Questa attività gli permette di combinare la sua passione per la terra e la natura con la sua formazione agraria. E’ anche proprietario del ristorante “Vivanda” a Firenze, un locale che propone cibi naturali e vini biologici, riflettendo il suo impegno per unasostenibile e rispettosa dell’ambiente.Il primo album di, Soli nel Midwest, arriva nel 2016, in cui trova spazio il brano Dove scorre il tempo cantato con Bobby Solo.