Chi è François Letexier l’arbitro di Italia-Germania | Ranieri lo ha definito enfant prodige

Un posto nelle Final Four, ma anche un cammino più abbordabile nelle qualificazioni Mondiali. C’è tanto in palio nel doppio confronto tranei quarti di finale di Nations League. Ecco perché la Uefa per il match di andata in programma giovedì sera a San Siro ha scelto uno dei migliori arbitri al mondo:, trentasei anni, francese. Ne aveva 26 al debutto in Ligue 1. Un percorso che parte ancora da più lontano: la prima volta col fischietto risale addirittura al 2002, all’età di tredici anni. A 20, dopo un esame teorico e pratico, ottiene lo status di arbitro federale che gli consente, nel 2012, di farsi strada nel professionismo. Nello stesso anno viene designato per la finale della Coupe Gambardella (competizione under 18) tra Nizza e Saint-Etienne allo Stade de France.