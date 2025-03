Lapresse.it - Chi è Federico Cinà, la nuova promessa del tennis italiano

Leggi su Lapresse.it

, 17 anni, nato a Palermo, talento cristallino, da molti viene designato come futura stella del. Il suo debutto assoluto nel circuito Atp è stato segnato da una vittoria al primo turno del Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha sconfitto in due set l’argentino Francisco Comesana, numero 67 del mondo, con un doppio 7-6. L’atleta palermitano, numero 441 del ranking, è entrato in tabellone grazie a una wild card. Al secondo turno ora affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 Atp, ex top 10 e finalista della scorsa edizione. Cin-em-a ?17 year oldCina – born in 2007(!) – wins his first ever match on the ATP Tour in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/buWOYY8Zfe—TV (@TV) March 19, 2025Qualche curiosità suha iniziato a giocare aa Palermo all’età di tre anni, allenato da suo padre Francesco, come riporta il sito Atp.