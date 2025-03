Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, sospeso. Salta la puntata di oggi, quando va in onda

Che Dio ci8 è stato. Ladi giovedì 20 marzoe non va insu Rai 1. Per sapere cosa accadrà nella Casa del Sorriso a Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e alle sue ragazze dovremo aspettare ancora una settimana, fino al 27 marzo.Che Dio ci8, perchéladel 20 marzoDunque, Che Dio cila. Non si tratta di una questione di ascolti bassi, al contrario l’ottava stagione della fiction con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni sta andando a gonfie vele dal punto di vista dello share, specialmentecompaiono come guest star le suore più amate della tv, ossia Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi).Che Dio ciha dovuto cedere il posto agli Azzurri. Infatti, su Rai 1 va inla partita Italia-Germania per la Nations League.