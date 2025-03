Cultweb.it - Che cosa sono i sogni e perché l’attività onirica è importante?

Leggi su Cultweb.it

esperienze sensoriali e narrative che si verificano durante il sonno, in particolare nella fase REM (Rapid Eye Movement). Si tratta di fenomeni neurobiologici complessi che coinvolgono diverse aree del cervello, tra cui la corteccia prefrontale, il sistema limbico e il tronco encefalico. Anche se la scienza non ha ancora fornito una spiegazione definitiva sulla loro funzione, numerosi studi suggeriscono chesia essenziale per il benessere mentale e fisico.per diversi motivi:Consolidamento della memoria. Isvolgono un ruolo fondamentale nel consolidamento delle informazioni apprese durante la veglia. Studi neuroscientifici indicano che il cervello rielabora e organizza i ricordi durante il sonno, favorendo la memorizzazione a lungo termine.