Champagne – Peppino di Capri | trama cast e quando in tv

diè il film tv dedicato al cantante, pianista e attore autore dell’omonima canzone. Scopriamo insieme di cosa parla, chi fa parte delandrà in onda.di, il film tv sulla storia del cantanteLa Rai ha deciso di rendere omaggio con un film tv alla figura di Pepino di. Il cantante, il cui vero nome è Giuseppe Faiella, è nato ail 27 luglio del 1939. Nel corso della sua carriera, ha vinto il Festival della Canzone Napoletana e due al Festival di Sanremo (nel 1973 con ‘Un grande amore e niente più‘ e nel 1976 con ‘Non lo faccio più‘). Tra i suoi più grandi successi c’èche dà il nome a questo film tv che andrà in onda, in prima serata, lunedì 24 marzo 2025 su Rai 1.Ma di cosa parla “di”? Verrà mostrata la vita del cantate: dalla sua infanziasi esibisce per i soldati americani di stanza aalla fine della guerra, con in mezzo il boom economico e la rivoluzione culturale del ’68.