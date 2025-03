Isaechia.it - Cesare Cremonini, l’ex fidanzata Martina Maggiore svela perché è finita la storia: “Ho scoperto chat con altre donne”

È in uscita, edito da Mursia, Ma che stupida ragazza, opera prima diMargaret, storica exdi.Nel libro, che si rifà al titolo della canzone Giovane stupida che il cantautore le aveva dedicato nel 2019, la 28enne studentessa universitariatutta la sua verità sulla fine del loro relazione, durata oltre tre anni. Come da lei rivelato, a causare la rottura sarebbero state alcunecon.Sulle pagine del settimanale Oggi, in edicola in questi giorni,ha raccontato alcuni retroscena sulla fine della lorod’amore.Le sue parole:Una mattina, ero sola in casa, ho sentito il suono delle notifiche arrivare dal suo studio. Ho guardato sul suo computer, che era collegato al suo WhatsApp, e ho trovato una serie di: si scriveva con alcune ragazze.