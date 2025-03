Anteprima24.it - Cerreto, ceramiche in pietra lavica per impreziosire la città

Tempo di lettura: 2 minutiUn pannello in ceramica dedicato agli antichi mestieri. E’ stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare il progetto di restauro di questo pannello che era originariamente installato all’ingresso della sede del Comune diSannita. Realizzato in argilla, sarà riprodotto ine sarà collocata all’interno del chiostro del Comune che ospita anche il Museo di Arte Contemporanea e artistica del territorio. Il programma di valorizzazione nasce da una cooperazione istituzionale.Era stato infatti richiesto la compartecipazione per un progetto di restauro di un imponente portale in ceramica collocato all’ingresso di Palazzo Sant’Agostino. Il ripristino del portale del Municipio a Palazzo Sant’Agostino, insmaltata a ceramica, vedrà contestualmente la nascita di un altro portale, alto oltre due metri, su recente disegno originale di Giovanna Civitillo, ex studentessa delle Scuole cerretesi, raffigurante anch’esso le tradizioni locali.