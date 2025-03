Romadailynews.it - Cercansi esperti per città sempre più intelligenti e inclusive

Il responsabile della digitalizzazione dei comuni è oggi una figura emblematica al centro di forti pressioni e attese. Formarne una nuova generazione, capace di offrire servizipiù efficienti a cittadini eimprese, è l’obbiettivo del WindTre Executive education program che vede coinvolti anche la SDA Bocconi e l’Aused, l’associazione di utilizzatori sistemi e tecnologie dell’informazione che da oltre 40 anni si occupa diaccompagnare la crescita professionale in questo settore.Nell’ambito di questo programma di formazione, partito il 19 marzo presso il Campus SDA Bocconi di Milano, sono previsti altri due appuntamenti, il 14 maggio e l’11 giugno, durante i quali saranno affrontati temi come la gestione del valore e l’innovazione digitale nella Pubblica amministrazione.E’ una iniziativa rivolta alla comunità del progetto Smart City che ha l’obiettivo di formare la nuova generazione di Smart City Expert, figure chiave per l’innovazione nella pubblica amministrazione in un contestopiù complesso nel quale la collaborazione tra amministrazioni e imprese è fondamentale.