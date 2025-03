Formiche.net - C’era anche Figliuolo, numero due di Aise, al summit dell’intelligence in India

il generale Francesco Paolodue di, a Nuova Delhi in occasione del Raisina Dialogue, la conferenza internazionale organizzata dalla Observer Research Foundation assieme al ministero degli Esterino. Lo confermano a Formiche.net fontine e italiane.è uno dei due vicedirettori di, il servizio segreto per l’estero, da dicembre. Prima era stato per tre anni alla guida del Comando operativo di vertice interforze, il centro di comando delle operazioni delle forze armate italiane nei cinque domini (terra, mare, cielo, spazio e cyber). A Nuova Delhi, su delega del direttore del servizio, Giovanni Caravelli, ha avuto diversi bilaterali a margine della conferenza e ha partecipato all’incontro tra i verticie della sicurezza di diversi Stati organizzato, com’è ormai tradizione, dal consigliere per la sicurezza nazionaleno, Ajit Doval.