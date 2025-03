Cityrumors.it - Celiachia, una malattia in crescita: nuove speranze per una cura definitiva

Leggi su Cityrumors.it

, unainin Italia. Ci sonoper unae preventiva. Laè una patologia autoimmune che colpisce circa l’1% della popolazione mondiale, con un numero in costante aumento. Chi ne soffre deve evitare completamente il glutine, una proteina presente in grano, orzo e segale, poiché il suo consumo scatena una reazione immunitaria che danneggia l’intestino tenue, causando infiammazione e malassorbimento dei nutrienti.Una patologia autoimmune complessa Cityrumors.it foto AnsaAttualmente, l’unica terapia efficace per laè una dieta priva di glutine a vita, ma anche la più piccola contaminazione può scatenare sintomi debilitanti. Per questo, la ricerca scientifica è alla costante ricerca di soluzioni innovative che possano offrire unae migliorare la qualità della vita di milioni di persone affette da