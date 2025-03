Ilrestodelcarlino.it - Cede droga, arrestato dai carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in flagranza di reato un giovane spacciatore. Si tratta di quanto successo nel pomeriggio di martedì a Ferrara. Un equipaggio della sezione radiomobile dei, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo camminare in via Lavorieri al quale improvvisamente si è affiancata una persona su un monopattino. A quest’ultima è stata data una banconota da 20 euro in cambio di una pallina di colore bianco. I militari, una volta ’fotografato’ lo scambio sono intervenuti bloccando lo spacciatore, un 23enne di origini straniere. Fermato anche l’acquirente a piedi che, vistosi sorpreso, ha prima gettato laacquistata in un tombino per poi tentare una breve fuga interrotta da uno dei militari. Il 23enne che ha ceduto lo stupefacente è stato quindi perquisito e trovato in possesso del denaro ricevuto poco prima, nonché di una ulteriore dose da 11 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.