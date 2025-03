361magazine.com - Cecilia Rodriguez è incinta? Il rumor e le parole di Ignazio Moser

Leggi su 361magazine.com

? Sulla presunta gravidanza parla, marito dell’ex gieffina? Ituonano questa indiscrezione ma a smentirli ci ha pensato, marito dell’ex gieffina. Pare infatti che la bella modella argentina non aspetti ancora un piccolo, così come ha raccontatoin un’intervista al Corriere della Sera dove ha anche parlato del suo papà e del loro rapporto. “Nonostante il tempo passi, per me e per lui ancora di più, il nostro è un rapporto ringiovanito. Il Covid ha avuto un ruolo positivo fondamentale nel farmi ritrovare mio papà”, ha detto l’ex gieffino.“Ho fatto due mesi e mezzo al maso con lui ed è stata un’esperienza completamente nuova: non avevo mai vissuto prima la sua presenza per così tanto tempo.