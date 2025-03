Metropolitanmagazine.it - Cecilia Rodriguez è incinta? Ignazio Moser e la voglia di diventare papà: ”Ci proviamo da anni ma stiamo facendo fatica”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In un’intervista al Corriere della Sera,si racconta e parla anche delle ultime voci circolanti su; recentemente, infatti, alcuni gossip affermavano che la sorella di Belen Rodgriguez fossesmentisce i rumors sulla gravidanza diIn una lunga intervista al Corriere della Sera in cuisi racconta parlando del rapporto con il padre – Francesco– della sua vita privata e della sua carriera, smentisce anche le voci circolanti sulla presunta gravidanza della moglie,.Alcune forme sospette cheha mostrato alla sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week avevano fatto pensare ai fan, in visibilio, che la coppia fosse in attesa del primo figlio., al Corriere della Sera, ha però smentito:”La mia paternità dovrà ancora aspettare.