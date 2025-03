Ilfattoquotidiano.it - C’è un nuovo Sinner in Italia? Il primo exploit di Federico Cinà

È cominciata nel migliore dei modi la carriera ATP di. Il 17enne azzurro, numero 441 al mondo, si è regalato un esordio da sogno al Masters 1000 di Miami, sconfiggendo l’argentino Francisco Comesaña con il risultato di 7-6(4), 7-6(2). Un’emozione gigantesca per il giovane talento siciliano, ma anche per papà Francesco, coach die storico allenatore di Roberta Vinci ai tempi della finale degli US Open 2015, che questa volta torna negli Stati Uniti, ma al seguito di suo figlio., a cui è stata data una Wild Card per partecipare, quindi, aggiunge il suo nome alla storia del tennis azzurro: il siciliano, infatti, è diventato il secondono a vincere il match di un 1000 da minorenne, dopo Jannik, a Roma, nel 2019. Ed è anche ilclasse 2007 in assoluto a riuscirci, anche questo un record condiviso con l’altoatesino (classe 2001) e con Lorenzo Musetti (classe 2002).